Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Störfall in Firma

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Tag kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei bei einer Firma in der Industriestraße. In der Werkshalle kam es offenbar zu einem Störfall einer Produktionsanlage, wobei nach aktuellem Kenntnisstand keine Gefahrstoffe in die Umwelt gelangten. Es kam zu keinen Personenschäden, es mussten auch keine Mitarbeiter evakuiert werden. Die Ermittlungen zur Ursache bzw. dem Hergang dauern an, es liegen aktuell keine Hinweise auf eine Straftat vor. (db)

