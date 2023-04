Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.04.2023

Goslar

-Einbruch in Wettbüro

Am 18.04.2023, gegen 04.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wettbüro in der Breite Str. ein. Dort entwendeten sie die dort aufbewahrten Tresore. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

GS-Jürgenohl

-Kennzeichen von drei PKW entwendet

Im Zeitraum von Sonntag, 16.04.2023, 23.00 Uhr - Montag, 17.04.2023, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von drei in der Liegnitzer Str. abgestellten PKW amtliche Kennzeichen.

Sämtliche Fahrzeuge waren frei zugänglich im öffentlichen Verkehrsraum, bzw. privaten Einstellplätzen geparkt.

Während von einem PKW Citroen, C4 Picasso, nur das hintere Kennzeichen, GS-RX 460, abgebaut wurde, wurden von einem weiteren PKW, Citroen, C3 Aircross, das vordere und hintere Kennzeichen, GS-YU 330, entwendet. Auch die Besitzerin eines PKW Hyundai Tucson muss am Montagmorgen feststellen, dass beide Kennzeichen, GS-CJ 201, fehlten.

Mögliche Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf den aktuellen Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen.

Langelsheim- Astfeld

-Anwohner verhindern Einbruch

Zwei unbekannte Täter versuchten am 18.04.2023, gegen 01.15 Uhr, in eine Tankstelle an der Goslarschen Str. in Astfeld einzubrechen. Durch den hierbei verursachten Krach wurden Anwohner auf die Situation aufmerksam, alarmierten die Polizei und suchten anschließend ebenfalls das Tankstellengelände auf.

Das Erscheinen schreckte die beiden dunkel gekleideten Männer auf und hielt sie von der weiteren Tatausführung ab. So blieb es bei einem Sachschaden in Höhe von rund 500 EUR. Die Täter flüchteten zu Fuß auf der Goslarschen Str. in Richtung Langelsheim. Eine polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Personen machen können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Präventionsarbeit (Foto)

-Busschule 2023 gestartet

Mit großer Begeisterung waren am 18.04.2023 insgesamt 71 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen der Grundschule Jürgenohl beim Start der diesjährigen "Busschule" dabei.

Die Busschule kann dank der hervorragenden Unterstützung der Stadtbus Goslar GmbH bereits seit vielen Jahren durchgeführt werden. Durch die Leiterin, Frau Anne Sagner, wurde freundlicherweise nicht nur der Bus, sondern mit Herrn Andreas Rademacher auch ein routinierter Fahrer zur Verfügung gestellt, der die Aktion ebenfalls schon jahrelang begleitet.

Unter Leitung der beiden Kontaktbereichsbeamten der Polizeiinspektion Goslar, POK Ralf Buchmeier und POK Stefan Baier, standen demzufolge nicht Mathe oder Deutsch, sondern die Themen: Gefahren in und am Bus, das richtige Ein- und Aussteigen, der tote Winkel, Höflichkeit gegenüber dem Busfahrenden, Verhalten im Bus, Rücksichtnahme gegenüber älteren und gehandicapten Menschen auf dem "Lehrplan".

Mit dabei war neben einigen Lehrkräften auch "Erwin", die rote Stoffpuppe mit Ranzen rechts im Bild, mit der den Schülerinnen und Schülern eine Gefahrensituation und deren mögliche Folgen kindgerecht demonstriert wurde.

Dies beeindruckte die Kinder sehr und trägt sicherlich bei einigen zu einem vorsichtigeren Verhalten bei der Nutzung dieses Verkehrsmittels bei. Die Busschule wird in den kommenden Wochen bei vier weiteren Goslarer Grundschulen fortgesetzt.

-Lüdke, KHK-

