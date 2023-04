Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 19.04.2023

Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 26.03.23, bis Montag, 17.04.2023, wurde aus einer unbewohnten Wohnung in der Bahnhofstraße ein TV Gerät im Wert von 300 Euro entwendet. Eine bislang unbekannte Person hatte zuvor die Wohnungstür aufgehebelt und anschließend den Fernseher der 23-jährigen Eigentümerin entwendet.

Amtsanmaßung und versuchter Betrug

Eine 82-jährige Dame aus Lutter erhielt am Montag, gegen 13.00 Uhr, einen Telefonanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser teilte mit, dass deren Tochter in der Schweiz einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Im Folgenden wurde ein Geldbetrag in Höhe zwischen 50000 und 70000 Euro gefordert, um eine Inhaftierung der Tochter zu vermeiden. Aufgrund diverser Rückfragen durch die 82-jährige wurde das Telefonat vom Anrufer abgebrochen. Es entstand kein Schaden, auch deshalb, weil die Angerufene richtig reagierte und sofort vom einem versuchten Betrug ausging. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatz einer Seesener Apotheke in der Bismarckstraße kam es am Dienstag, gegen 11.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Seesener fuhr mit seinem Pkw rückwärts vom Parkplatz und übersah hierbei den zum Parken abgestellten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Seesen, welcher zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug saß. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Zum Unfallhergang äußerten sie sich abweichend voneinander.

Sachbeschädigung

Ein 58-jähriger Bornhäuser zeigte am Dienstagmorgen eine Sachbeschädigung an. Eine bisher unbekannte Person beschädigte im Verlauf der vorigen Woche eine Fensterscheibe, wodurch ein Schaden von geschätzt 500 Euro entstand. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

