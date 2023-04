Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.04.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 19.04.2023, gegen 14.50 Uhr, ist es auf der K 61 zwischen Seesen und der Hammershäuser Mühle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen zwei sich begegnenden Fahrzeugen an den jeweiligen Fahrerseiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 3000,00 Euro. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell