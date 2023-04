POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.04.2023

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Pkw in Vienenburg: In der Zeit von Mittwoch, den 19.04.2023, gegen 07.00 Uhr, bis Donnerstag, den 20.04.2023, 06.15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter/Täterin in der Brückenstraße in Vienenburg ein parkender Pkw beschädigt. Hierbei wurde die Windschutzscheibe zerkratzt sowie das Kennzeichenschild vorn beschädigt. ...

mehr