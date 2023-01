LPI-J: Mit einem Einhandmesser unterwegs

Kahla (ots) - In der Nacht von Freitag zu Sonntag wurden durch derzeit unbekannte Personen jeweils ein Reifen von vier Fahrzeugen zerstochen. Alle vier Fahrzeuge standen in der Neustädter Straße in Kahla und gehörten zu einem lokalen mobilen Pflegedienst. Die Polizei bittet darum, dass sich etwaige Zeugen, die in der Nacht vom 20.01.2023 auf den21.01.2023 verdächtige Personen in der Neustädter Straße gesehen haben, bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter ...

