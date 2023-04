Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Samstag 22.04.23 - 12:00 Uhr - Sonntag 23.04.23 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Ladendiebstahl / Bedrohung mit Messer

Am Samstag, den 22.04.2023, kam es um 13:30 Uhr, zu einem Ladendiebstahl beim Edeka-Markt in der Kaiserpassage Goslar. Ein 32-jähriger männlicher Tatverdächtiger konnte von einem Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie er eine Flasche hochprozentigen Alkohol aus der Warenauslage entnahm und anschließende das Geschäft verlies, ohne die Ware zu bezahlen. Der Tatverdächtige konnte durch den Ladendetektiv vor dem Markt angehalten und auf den Diebstahl angesprochen werden. Hierbei zog der Tatverdächtige unvermittelt ein mitgeführtes Messer und bedrohte den Ladendetektiv, während er fußläufig die Flucht ergriff. Das Diebesgut wurde zurückgelassen. Eine intensive Nahbereichsabsuche nach dem Tatverdächtigen mit mehreren Funkstreifenwagen, führte nicht zum Fahndungserfolg. Dennoch konnte ein aufgrund der Personenbeschreibung und vorhandener Videoaufzeichnungen der Tatverdacht gegen den amtsbekannten 32-jährigen erhärtet werden.

Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen wurden eingeleitet.

Nötigung am Bahnhof Goslar

Am Sonntag, den 23.04.23, kam es um 00:15 Uhr im Bereich des Bahnhofvorplatzes zu einem Sachverhalt durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser sprach das 18-jährige männliche Opfer mit den Worten "Verpiss dich, ich hab einen Schlagring" an. Anschließend habe der Täter etwas Schlagringartiges in seiner Hand gezeigt. Das Opfer flüchtete daraufhin in das Bahnhofsgebäude. Der Täter entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Ein Strafverfahren gegen den bislang unbekannten Täter wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei in Goslar unter der Telefonnummer 05321/339-0 entgegen

i.A. Hausdörfer, POK

