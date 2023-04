POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 23.04.2023

Polizeiinspektion Goslar

Tödlicher Verkehrsunfall

Am 22.04.2023, um 17:06 Uhr, ist ein alleinbeteiligter Motorradfahrer auf der L516 zwischen Hahnenklee und Lauthental beim Überholen eines Pkw in einer Rechtskurve in Schieflage geraten, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er fiel in einen Graben linksseitig der Fahrbahn. Es wurden umgehend Reanimationsversuche durch Ersthelfer unternommen, wenig später dann vom Rettungsdienst fortgesetzt, das Leben des Motorradfahrers konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer wohnte im Landkreis Göttingen. Seine Angehörigen wurden sofort informiert.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, dem 20.04.2023, 12:30 Uhr und Samstag, dem 22.04.2023, 09:26 Uhr, soll es zu einem Schaden an einem geparkten Pkw gekommen sein. Unfallort sei der Kirchweg in Wildemann. Der Schaden am geparkten Pkw befindet sich an der hinteren linken Tür. Womöglich ist am Verursacherfahrzeug die Fahrertür geöffnet worden und dabei gegen die Tür des geparkten Pkw gestoßen. Hinweise werden erbeten.

