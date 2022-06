Heikendorf (ots) - Am Sonntag, 19.06.2022, kam es in Heikendorf in einem Supermarkt zu einem Ladendiebstahl. Der flüchtige Ladendieb konnte durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten im Nahbereich festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Beschuldigte einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt und kam anschließend in eine ...

mehr