POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Freitag, den 21.04.2023, gegen 15.10 Uhr, wurden die Beamten einer Streifenwagenbesatzung in Bad Harzburg auf einen blaue VW Golf aufmerksam und entschlossen sich das Fahrzeug anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf Befragen konnte die Fahrerin keinen Führerschein vorweisen, da ihr die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Im weiteren Verlauf zeigten sich bei der 41jährigen Frau körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Es wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung der Drogenbeeinflussung veranlasst. Es folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren sowie eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahrt unter Alkoholeinfluss:

Am 21.04.2023, gegen 23.30 Uhr, wurde ein Peugeot Transporter, durch eine Streifenwagenbesatzung nach dem Anhalten auf einem Parkplatz in Bad Harzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen, die sich bei Antreffen bereits außerhalb des Fahrzeuges befanden. Bei der Überprüfung des Pkw und der Insassen am Fahrzeug nahmen die Beamten sowohl Alkoholgeruch in der Atemluft als auch körperliche Merkmale einer Alkoholbeeinflussung bei beiden Männer wahr. Bei dem 26jährigen Mann wurde vor Ort Test mit einem Atemalkoholmessgerät durchgeführt und ein Ergebnis von 1,27 Promille angezeigt. Bei dem 21jährigen Mann wurde ein Wert von 0,72 Promille erzielt. Daraufhin wurde die Entnahme der Blutproben veranlasst. Beide Insassen bezichtigten sich gegenseitig gefahren zu sein. Anschließend wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrern unter Alkoholeinfluss sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.

Brand einer Hecke in Vienenburg:

Am Freitag, den 21.04.2023, gegen 22.30 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei durch Anwohner gerufen, weil eine Hecke an einem Grundstück im Schiffgraben in Brand geraten ist. Die Ermittlungen zur Brandverursachung dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Brandverursachung oder Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

