Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Trickdieb scheitert

Borken (ots)

Tatort: Borken, Friedhof am Butenwall; Tatzeit: 06.12.2022, 11.30 Uhr;

Ein Trickdieb ist am Dienstag in Borken gescheitert: Der Unbekannte hatte gegen 11.30 Uhr einen Passanten auf dem Friedhof am Butenwall angesprochen. Der Mann fragte den Borkener, ob er ihm Geld wechseln könne. Als dieser seine Geldbörse aus der Tasche zog, wollte der Tatverdächtige danach greifen - zugleich legte er ein Papier darüber, um die Sicht auf das Portemonnaie zu verdecken. Die geschilderte Vorgehensweise passt zur bekannten Masche solcher Trickdiebe. In diesem Fall hatte der kriminelle zum Glück keinen Erfolg: geistesgegenwärtig riss der Borkener seinen Arm weg - der Unbekannte entfernte sich daraufhin. Zu ihm lieg folgende Beschreibung vor: etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,73 Meter groß, deutsch mit Akzent sprechend und bekleidet mit einer grauen Winterjacke und eine Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 - zugleich warnt sie erneut vor dieser Masche. Wenn Unbekannte um das Wechseln von Geld bitten, sollten Angesprochene im Zweifelsfall auf eine Bank als Möglichkeit dazu verwiesen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell