POL-GS: Motorradkontrolleinsatz in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Goslar, dem TÜV-Nord und der Johanniter Unfallhilfe Salzgitter - Motto "Sicher durch den Harz"

Wechselhaft war das Wetter im Verlauf der Motorradkontrollmaßnahmen am heutigen Sonntag, d. 23. April 2023. In der Zeit von 11.00 - 17.00 Uhr wurden an der B 4 in Höhe Königskrug und am Kesselberg, auf der B 242 in Höhe Entensumpf, zwischen Clausthal-Zellerfeld und Braunlage und an der B 241 im Bereich Auerhahn zwei Standkontrollen aufgebaut und zwei Geschwindigkeitsmessfahrzeugen eingesetzt, um Kraftfahrzeuge zu kontrollieren. Im Fokus der Kontrollen waren vornehmlich Motorradfahrer, jedoch wurden auch andere Verkehrsteilnehmer bei Missachten der Verkehrsregeln angehalten und kontrolliert. War der allgemeine Ausflugsverkehr schon recht mäßig, so war der Motorradverkehr als gering zu bezeichnen. Die geplante Motorradkontrolle unter dem bekannten Motto "Sicher durch den Harz", der Kooperationspartner der Länderpolizeien Sachsen-Anhalt und Thüringen, sowie den Polizeiinspektionen Göttingen und Goslar, wurde von Kräften der Goslarer Polizei durchgeführt. Unterstützt wurden sie durch Polizisten aus Salzgitter-Bad und Braunschweig, sowie von zwei Mitgliedern der Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe - Stützpunkt Salzgitter, dem Landkreis Goslar und dem TüV-Nord. Mit zwei Geschwindigkeitsmesswagen, die auf der B 242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Braunlage, sowie auf der Hauptunfalllinie B 4 im Bereich Kesselberg (zwischen Braunlage und Hohegeiß) aufgestellt waren und einem Lasermessteam am Königskrug wurde die Hauptunfallursache Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs überwacht. Zudem wurde auf der B 241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Goslar die Einhaltung des Überholverbots Kontrolliert. Insgesamt waren 184 Kraftfahrzeugführer-innen zu schnell unterwegs. Davon waren 84 mit dem Motorradfahrer. 8 der Überschreitungen waren so hoch, dass sie zu Fahrverboten führen werden. Die höchste Überschreitung lag im Bereich Entensumpf auf der B 242. Bei angeordneten 70 km/h fuhr ein Motorradfahrer 125 km/h schnell. In 16 Fällen waren die Motorräder ungenehmigt verändert worden. So fehlten Rückspiegel oder Rückstrahler, ein Bremsgriff war abgebrochen und an einem Motorrad war ein anderes Windschild angebaut worden. Bei 9 Mototorrädern waren Kennzeichen mit einem falschen Winkel angebracht. Soweit dies möglich war, wurden die korrekten Winkel wiederhergestellt. In 3 Fällen wiesen die Reifen keine ausreichende Profiltiefe auf und an zwei Motorrädern befanden sind ungenehmigte oder veränderte Abgasanlagen. Auf der B 241, zwischen Auerhahn und der Bärentalkurve war das Überholverbot überwacht worden. Hier stellten die Polizeikräfte 15 Verstöße fest. Eine Vierergruppe, die untereinander eine Funkverbindung hatte, versuchte durch Trennung der Gruppe einer Kontrolle zu entgehen. Durch den umsichtigen Einsatz der Polizeifahrzeuge war es den Beamten möglich, alle vier Motorräder anzuhalten. Auf die Überholsünder kommt nun ein Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrsdatei in Flensburg zu. Weitere Kontrollen des Motorradverkehrs werden folgen.

