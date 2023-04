Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch ins Pannekookehuus - Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

Grefrath (ots)

Am Samstag gegen 22.30 Uhr wurden mehrere Streifenwagen zum Pannekookehuus an der Dorenburg nach Grefrath gerufen. Nach einem Einbruch war der Alarm losgegangen. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und durchsuchten es. In der Gaststätte nahmen die Teams einen Tatverdächtigen vorläufig fest, der sich in einem Schrank versteckt hatte. Dabei handelt es sich um einen 42 Jahre alten Polen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Bei sich hatte er einen Rucksack, in dem die Einsatzkräfte Diebesgut fanden. Möglicherweise waren an dem Einbruch aber noch zwei weitere Männer beteiligt. Einer der Männer ist möglicherweise korpulent, ist 1,75 Meter groß, hat einen Bart und trug ein rotes T-Shirt. Der zweite ist ebenfalls 1,75 Meter groß, hat eine Glatze und trug eine Brille und eine blaue Hose. Es ist zu vermuten, dass diese beiden zu Fuß flüchteten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (363)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell