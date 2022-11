Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Grundschule

Grefrath-Oedt (ots)

Offensichtlich nichts gestohlen.

Unbekannte hebelten in der Nacht von Freitag, 18.11.2022, 21:30 h auf Samstag, 19.11.2022, 09:00 h die Eingangstüre der Gemeinschaftsgrundschule an der Straße Am Schwarzen Graben auf. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1119)

