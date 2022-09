LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Erneut kam es am Donnerstag im Stadtgebiet zu Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer involviert waren: So fuhr am Vormittag ein 45-jähriger Radler mit hoher Geschwindigkeit aus der Helmholzstraße kommend auf die Freiherr-vom-Stein-Allee. Hierbei missachtete er jedoch einen vorfahrtsberechtigten 62-Jährigen in seinem Audi. Es kam zum Zusammenstoß. In der Erfurter Straße kam es am Nachmittag hingegen zu einer Kollision zwischen Radfahrer und Auto, als der ...

