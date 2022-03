Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220311.4 BKI Itzehoe: Weitere Festnahme und Durchsuchungen nach Körperverletzung in Pinneberg/ Rübekamp

Itzehoe (ots)

Nachdem bereits am 8.Februar 2022 die Festnahme des Haupttäters einer Körperverletzung mittels Messer erfolgt ist, konnte am Donnerstag nunmehr ein zweiter Haftbefehl gegen einen weiteren 19jährigen Tatverdächtigen in Bremen vollstreckt werden. Zeitgleich wurden vier Durchsuchungsbeschlüsse bei weiteren Beschuldigten in Hamburg und Pinneberg vollstreckt. Hierbei wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen können im Hinblick auf das laufende Verfahren nicht erteilt werden.

