Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220311.3 Heide: Anwohnerin meldet Einbrecher- Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Heide (ots)

Am Freitag um 3:08h meldete die aufmerksame Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der August-Schölermann-Straße einen Einbruch bei der Polizei, nachdem sie eine Person mit Taschenlampe erblickt hatte. Dieser solle sich noch im Keller des Gebäudes aufhalten. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude und verhinderte so den Fluchtversuch eines 23jährigen Mannes. Dieser war in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten und es konnte ein noch offener Haftbefehl gegen ihn nunmehr vollstreckt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell