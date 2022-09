LPI-J: Einrichtung rausgeflogen

Weimar (ots) - Im Verlauf der vergangenen Woche versuchte eine unbekannte Person in einen Supermarkt in Weimar Nord einzubrechen. Wie den Mitarbeitern erst am Donnerstag auffiel, war das Oberlicht beschädigt. Bei genauerer Betrachtung wurde schließlich rekonstruiert, dass jemand über die Außenleiter des Gebäudes auf dessen Dach gelangt ist. Hier wurde dann versucht, dass Fenster zu öffnen. In den Verkaufsraum konnte der Täter aber nicht gelangen. Rückfragen bitte an: ...

