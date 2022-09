LPI-J: Zu wenig Platz

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Keine Möglichkeit den Zusammenstoß zu vermeiden hatte Mittwochnachmittag ein 81-jähriger Fahrer eines Pkw Audi. Dieser befuhr gerade die Rudolf-Breitscheid-Straße in Hermsdorf, als ihm in einer Linkskurve ein Radfahrer vom Bordstein her entgegenkam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei der 11-jährige Radfahrer stürzte und sich verletzte. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

