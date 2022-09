Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer verunfallt

Weimar (ots)

Erneut kam es am Donnerstag im Stadtgebiet zu Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer involviert waren: So fuhr am Vormittag ein 45-jähriger Radler mit hoher Geschwindigkeit aus der Helmholzstraße kommend auf die Freiherr-vom-Stein-Allee. Hierbei missachtete er jedoch einen vorfahrtsberechtigten 62-Jährigen in seinem Audi. Es kam zum Zusammenstoß. In der Erfurter Straße kam es am Nachmittag hingegen zu einer Kollision zwischen Radfahrer und Auto, als der Fahrer eines VW beim Abbiegen in eine Einfahrt den Radler neben sich auf dem Radweg übersah. In beiden Fällen verletzten sich die Radfahrer glücklicherweise nur leicht. Eine medizinische Behandlung am Unfallort durch Rettungskräfte war nicht notwendig.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell