Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Tatverdächtige flüchten nach Angriff - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Schwere Verletzungen hat am frühen Sonntagmorgen ein 22 Jahre alter Mann davongetragen, nachdem ihn offenbar zwei Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand angegriffen hatten.

Mit bisherigem Stand der Ermittlungen war der 22-Jährige kurz nach 5:00 Uhr in der Innenstadt unterwegs als ihm zwei junge Männer ihm im Bereich "Alter Schlossberg" offenbar seine Jacke entwenden wollten. Während eines Gerangels um dieses Kleidungsstück setzten die Täter einen spitzen Gegenstand gegen den 22-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in einer Gaststätte in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße erstversorgt und im Anschluss in einem Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine lebensgefährlichen Verletzungen vor. Trotz beschleunigter Anfahrt und sofortiger polizeilicher Fahndung im nahen und weitläufigeren Tatortbereich konnten keine Personen mit entsprechender Beschreibung angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die gesuchten Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Ein Tatverdächtiger war etwa 180 cm groß, der zweite deutlich kleiner. Der Kleinere der beiden trug eine helle Jeans und eine dunkle Jacke. Sie hatten beide ein südländisches Aussehen und wurden auf Anfang bis Mitte zwanzig geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231/186-4444 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

