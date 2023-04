Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung - Zeugen gesucht

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Freitag, gegen 11:15 Uhr, ist es an der Einmündung der Landesstraße 353, zur Landesstraße 404, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 87-jährige Fahrer eines Renault befuhr die Landesstraße 404 aus Altensteig kommend in Richtung Herzogsweiler. Auf der Landesstraße 353, aus Richtung Pfalzgrafenweiler kommend, beabsichtigte zur gleichen Zeit ein schwarzer Kleinwagen in die Landesstraße 404, in Richtung Herzogsweiler, abzubiegen. Hierbei missachtete der Fahrer des Kleinwagens die Vorfahrt des Renault-Fahrers, so dass dieser, um eine Kollision zu vermeiden, mit seinem Fahrzeug nach rechts auswich und in Folge mit einem Leitpfosten kollidierte. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens mit Freudenstadter Zulassung setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Kleinwagen machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07451/960, beim Polizeirevier Horb am Neckar zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell