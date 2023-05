Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Präsidiumsbereich - Einsatzbilanz 01. Mai Nacht

In der Nacht zum 1. Mai 2023 verzeichnete das Polizeipräsidium Pforzheim keine besonderen Einsatzlagen. Die Walpurgisnacht war vergleichbar mit anderen Wochenendnächten (Stand 08.00 Uhr).

In Nagold-Gündringen (CW) wurden durch Unbekannte zwei Gullydeckel ausgehoben.

Durch eine Personengruppe wurde in Simmozheim (CW) der dortige Maibaum in der Hauptstraße mit einer Motorsäge versucht zu fällen. Da der schlechte Maischerz misslang, blieb der Baum stehen, stellte nun aber eine Gefahrenstelle dar. Daher musste die Feuerwehr den erst wenige Stunden zuvor selbst gestellten Maibaum fällen. Auch in Althengstett (CW) wurde der Maibaum durch Unbekannte abgesägt. In beiden Fällen übernimmt das Polizeirevier Calw die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

In Dornstetten (FDS) wurde die Ortstafel gegen eine Eigenkreation ersetzt. Das Vorhaben wurde jedoch gestört und konnte nicht in Gänze umgesetzt werden. Das "richtige" Schild blieb an der Halterung herunter hängen.

Präsidiumsweit wurden mehrere mobile Absperrungen umgeworfen oder an anderer Stelle positioniert.

