Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeiauto an Verkehrsunfall beteiligt

Pforzheim (ots)

Ereignet hat sich am Montagabend ein Unfall auf der Bundesstraße 294 nahe Pforzheim, bei welchem ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich das Polizeiauto am Montagabend um kurz nach 17 Uhr auf einer Fahrt auf der Bundesstraße 294 von Pforzheim in Fahrtrichtung Bauschlott. Der Fahrer des Streifenwagens befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht die Bundesstraße. Beim Überholen einer Fahrzeugkolonne kam es offenbar zu einer Kollision mit einem Pkw aus der Kolonne. Beide Fahrzeuge kamen in der Folge von der Fahrbahn ab. Die beiden Insassen des Polizeiwagens zogen sich hierbei Verletzungen zu. Eine Polizistin wurde vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Insassen des anderen beteiligten Fahrzeuges blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis kurz nach 20 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit etwa 40.000 Euro angenommen.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell