Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ersingen

Bilfingen - Verkehrsrowdy gefährdet mehrere Fahrzeuge; Polizei sucht Zeugen

Ersingen / Bilfingen (ots)

Durch rücksichtslose Fahrweise gefährdet worden sind am Freitagvormittag mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 570 zwischen Ersingen und Königsbach-Stein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Mitsubishifahrer am Freitag gegen 11:10 Uhr die Landstraße 570 von Ispringen kommend in Richtung Königsbach-Stein. Nach dem Ortsschild in Ersingen wurde der Fahrer des Mitsubishi von einem schwarzen Mini-Cooper überholt. Anschließend bremste der Fahrer des schwarzen Minis sein Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand ab, wodurch der nun Nachfahrende ebenfalls zum starken Bremsen gezwungen war. Im weiteren Verlauf fuhr der Mini offenbar durch Ersingen bevor dieser während der Fahrt durch Bilfingen mehrfach versuchte, einen nun vor ihm fahrenden schwarzen Stadtgeländewagen zu überholen. Zwischen Bilfingen und Königsbach-Stein überholte der Fahrer des schwarzen SUV einen weißen Kastenwagen und der Mini folgte nach. In der Folge kam es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden weißen VW-Bus. Der Polizeiposten in Königsbach-Stein hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, oder weitere Geschädigte des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell