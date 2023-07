POL-PPRP: Einbruchdiebstahl in Erdgeschosswohnung

Speyer (ots) - Die seit dem 13.07.2023 vermisste 12-Jährige meldete sich am 16.07.2023 bei Erziehungsberechtigten und konnte wohlbehalten in Speyer angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

