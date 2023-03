Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gefälschte Markenräder zum Verkauf angeboten

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (20.03.2023) in der Reinsburgstraße über hundert Fahrräder sowie Zubehör im Wert von mehreren Zehntausend Euro beschlagnahmt. Beamte des Ermittlungsdienstes von Gewerbe, Umwelt und Zentrale Ermittlungen erlangten im Februar Kenntnis davon, dass ein 50-jähriger Mann angebliche Markenräder auf einer Verkaufsplattform anbot. Bei einer Überprüfung Anfang März stellten die Ermittler fest, dass die Markennamen an den fünf zum Verkauf angebotenen Fahrrädern lediglich aufgeklebt waren. Zudem fanden sie in einem Lagerraum noch weitere 145 Fahrräder ohne Markenbezeichnung. Nach weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass es sich auch bei den an den Fahrrädern verbauten Komponenten um gefälschte Markenteile handelt weshalb sie die Räder beschlagnahmten. Der 50-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

