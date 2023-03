Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugteile gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag oder Montag (19. und 20.03.2023) in der Heilbronner Straße sowie in der Kronprinzstraße zwei Autos aufgebrochen. In der Heilbronner Straße schlugen die Täter zwischen Sonntag, 08.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe des Mercedes CLS ein. Anschließend stahlen die Täter die Mittelkonsole mitsamt dem Schalthebel, dem Bildschirm sowie dem Navigationsgerät aus dem Auto. Der Wert der Beute wird auf zirka 15.000 Euro geschätzt. In einer Tiefgarage an der Kronprinzstraße warfen Unbekannte in der Nacht zum Montag zwischen 22.00 Uhr und 02.15 Uhr die Beifahrerscheibe eines schwarzen VW Passat ein. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich im Fall Heilbronner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße und im Fall Kronprinzstraße unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor- Heuss-Straße zu melden.

