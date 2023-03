Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (20.03.2023) eine 24 Jahre alte Frau in der Sophienstraße sexuell belästigt. Die 24-Jährige war gegen 16.00 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als sie beim Vorbeigehen an der Einfahrt zu einem Einkaufszentrum den Unbekannten sah, der seine Hose geöffnet hatte und sein entblößtes Glied zeigte. Die Frau forderte ihn auf dies zu unterlassen. Kurz darauf entfernte er sich in unbekannte Richtung. Er soll etwa 40 Jahre alt und eine dunkle Hautfarbe haben. Er hatte eine Glatze und eine schlanke Statur mit einem Bauchansatz. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Jeans, ein helles Hemd, eine schwarze Stoffjacke und helle Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei zu melden.

