POL-S: Rollerdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/ -Süd/ -Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Wochenende (17.-19.03.2023) in Wohnungen an der Mezgerstraße, Wannenstraße, Böblinger Straße und Langobardenstraße eingebrochen. In der Mezgerstraße stiegen die Täter am Freitag zwischen 21.00 Uhr und 21.10 Uhr im ersten Obergeschoss auf den Balkon des Mehrfamilienhauses und hebelten die Balkontür auf. Sie durchsuchten das Wohnzimmer und stahlen ...

mehr