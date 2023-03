POL-S: Nach Schussabgabe in Zuffenhausen - Polizei schaltet Hinweisportal

Stuttgart-Mitte/-Feuerbach (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag oder Montag (19. und 20.03.2023) in der Heilbronner Straße sowie in der Kronprinzstraße zwei Autos aufgebrochen. In der Heilbronner Straße schlugen die Täter zwischen Sonntag, 08.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe des Mercedes CLS ein. Anschließend stahlen die Täter die Mittelkonsole mitsamt dem Schalthebel, ...

