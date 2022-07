POL-NE: Zwei junge Männer bei nächtlicher "Erkundungstour" erwischt - Entwendetes Motorrad sichergestellt

Grevenbroich (ots) - Vier Menschen wurden am Dienstagmorgen (05.07.), gegen 08:20 Uhr, bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Energiestraße (Landstraße 375) zum Teil schwer verletzt. Ein 21 Jahre alter Mann aus Grevenbroich war mit seinem schwarzen VW Golf in Richtung Grevenbroich unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er mit seinem Wagen in den ...

