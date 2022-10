Rottweil (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen mit einer Gartenhacke die Scheibe einer Eingangstüre ein und gelangten so in die Innenräume, wo sie vier Fahrräder klauten. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

