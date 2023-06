LPI-SHL: Schwerer Unfall mit Motorrad

Hildburghausen (ots) - In der Zeit vom 21.06.2023 bis zum 24.06.2023 wurde aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Schlossparkpassage in Hildburghausen ein Motorroller entwendet. Hierzu wurde ein Schloss aufgebrochen. Aufgrund der Lenkersperre gestaltete sich der Abtransport für die noch unbekannten Täter vermutlich schwieriger als gedacht, so dass der Motorroller in ein nahegelegenes Gebüsch geworfen wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

