POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter PKW gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Zeit zwischen dem 21.04.2023, 17:40 Uhr und dem 22.04.2023, 10:55 Uhr wurde in einer Kleingartenanlage in der Straße Amselweg in Neustadt an der Weinstraße eine Überwachungskamera gewaltsam von der Hauswand abgerissen und entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail ...

mehr