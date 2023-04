Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen mit E-Scootern am Straßenverkehr teilgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.04.2023 fielen gleich zwei Fahrer von E-Scootern auf, die unter dem Einfluss berauschender Mittel ihr Gefährt führten.

Um kurz nach Mitternacht befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem E-Scooter die Haßlocher Straße in Neustadt an der Weinstraße. Hier wurde er durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Verkehrsteilnehmer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Gegen den 29-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG eingeleitet.

Gegen 03:00 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann in der Straße Le Quartier-Hornbach in Neustadt an der Weinstraße durch eine Streifenwagenbesatzung hiesiger Polizeidienststelle kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme konnten bei dem Mann drogenspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde zur Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

