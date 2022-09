Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Gemeinde Stuhr - Kollision zwischen Pkw und Sattelzug auf der A 28

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, gegen 16:17 Uhr, kam es auf der A28, in Fahrtrichtung Oldenburg, in Höhe der Anschlussstelle Groß Mackenstedt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Kraftfahrer aus Blieskastel wechselte mit seinem Sattelzug im dort noch dreispurigen Bereich vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er einen dort fahrenden Pkw, der von einem 44-jährigen Mann aus Delmenhorst gelenkt wurde. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw prallte in der Folge gegen die Mittelschutzplanken und stieß anschließend noch einmal mit dem Auflieger des Sattelzuges zusammen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 11000,-Euro. Gegen den 29-jährigen Kraftfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

