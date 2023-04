Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 21.04.2023 auf den 22.04.2023 wurde in der Lilienthalstraße in Neustadt an der Weinstraße derart gewaltsam auf einen PKW der Marke Mazda eingewirkt, dass der vordere linke Blinker herausbrach und im gleichen Fahrzeugbereich eine großflächige Verformung entstand. Die Abstellsituation und das Schadensbild lassen eine Sachbeschädigung annehmen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

