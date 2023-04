POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruchsdiebstahl in Rohbaugebäude

Ebertsheim (ots) - Am Freitag, 21.04.2023 zwischen 14:15 Uhr und 16:00 Uhr wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen in der Eisenberger Straße in Ebertsheim durchgeführt. Es wurden 400 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 30km/h wurden 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 69km/h. Rückfragen bitte an: ...

mehr