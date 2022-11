Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche / Jöllenbeck - Am Donnerstag, 24.11.2022, wurde in der Johanneswerkstraße ein grauer Sprinter und in der Nacht zu Freitag in der Straße Blackenfeld ein Toyota Land Cruiser entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der graue Mercedes Sprinter mit Bielefelder Kennzeichen wurde gegen 16:00 Uhr in der Johanneswerkstraße, im Bereich der Sudbrackstraße, geparkt. Gegen 20:00 Uhr bemerkte der Besitzer, dass der Sprinter nicht mehr vor seiner Wohnanschrift aufzufinden war.

Des Weiteren wurde im Zeitraum von 19:00 Uhr am Donnerstag und 05:00 Uhr am Freitag, ein schwarzer Toyota Land Cruiser mit Bielefelder Kennzeichen in der Straße Blackenfeld, in Höhe Berkensiek, entwendet. Der Pkw stand unter einem Carport geparkt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen und den entwendeten Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell