POL-BI: Eckendorfer Straße zeitweise gesperrt: Fußgängerin schwer verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Ummeln- In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23.11.2022, brach ein unbekannter Täter in Diensträume ein und stahl Geld. Mitarbeiter des Physiotherapie Zentrums an der Gütersloher Straße/ Steinhagener Straße verließen Dienstagabend gegen 21:30 Uhr die Räume und verschlossen sie. Während der Nachtzeit brach ein Einbrecher gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete Bargeld. ...

mehr