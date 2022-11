Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV-Fahrerin und Zeugen nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 16.11.2022, im Kreuzungsbereich Brockhagener Straße/ Queller Straße sucht die Polizei die Fahrerin eines SUV sowie Zeugen.

Ein 19-jähriger Bielefelder erschien Mittwochabend auf einer Polizeiwache und schilderte folgenden Sachverhalt: Er befuhr mit seinem Daimler gegen 16:10 Uhr die Queller Straße in Richtung Ummeln und bog an der Kreuzung Brockhagener Straße nach links ab. Bei dem Abbiegevorgang touchierte der Daimler einen entgegenkommenden SUV, der die Queller Straße in Richtung Quelle befuhr. Der Daimler-Fahrer hielt an, während die Fahrerin des schwarzen SUV ihre Fahrt fortsetzte.

Aufgrund der vom Bielefelder geschilderten leichten und fast geräuschlosen Kollision, bemerkte die SUV-Fahrerin eventuell den Unfall nicht.

Die PKW-Fahrerin sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

