POL-BI: Tanklaster landet bei Unfall im Feld - Fahrer verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 22.11.2022, kamen bei einer Verkehrskontrolle zahlreiche Verstöße ans Licht, so dass der PKW-Fahrer den Heimweg zu Fuß antreten musste. Ein Kradfahrer der Polizei Bielefeld bemerkte gegen 09:10 Uhr einen PKW-Fahrer, der von der Harrogate Allee in den Ehlentruper Weg abbog und verbotswidrig in Richtung Prießallee fuhr. Der Polizist hielt den Honda-Fahrer an. Bei der ...

mehr