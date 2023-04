Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch drastischen Rückschnitt eines Baumes

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 27.03.2023 wurde durch einen städtischen Mitarbeiter in der Straße Rothenbusch in Neustadt an der Weinstraße festgestellt, dass an der dortigen Kleingartenanlage ein durch die Stadt gepflanzter Baum derart drastisch zurückgeschnitten wurde, dass seine weitere Entwicklung nun gefährdet ist. Durch wen der unerlaubte Rückschnitt erfolgte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

