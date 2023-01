POL-PPRP: Ludwigshafen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag (01.01.2023), zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr, in eine Wohnung in der Philipp-Scheidemann-Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an der Wohnungseingangstür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

mehr