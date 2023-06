LPI-SHL: Diebstahl Motorroller

Eisfeld (ots) - Ein bislang unbekannter VW-Fahrer tankte Donnerstagabend seinen Wagen an einer Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld. Ohne die Rechnung in Höhe von knapp 60 Euro zu begleichen, entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Die Tat wurde per Überwachungskamera gesichert und dient nun der Polizei bei den weiteren Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

mehr