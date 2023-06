Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte schnitten Plane von LKW auf - rund 100 Fernsehgeräte gestohlen

Wittenburg (ots)

Auf dem Gelände eines Autohofes in Wittenburg an der BAB 24 haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag rund 100 Fernsehgeräte von der Ladefläche eines parkenden LKW gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro entstanden. Dem Spurenaufkommen zufolge schnitten die Täter zunächst die Plane des LKW-Aufliegers auf und stahlen anschließend von der Ladefläche des Fahrzeuges einen Teil der Fracht, die aus rund 100 Fernsehgeräte der Marke LG bestand. Diese sollten ursprünglich nach Dänemark transportiert werden. Der LKW-Fahrer, der nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine schlief, bemerkte den Vorfall nicht. Erst am Dienstmorgen fiel ihm die aufgeschnittene Plane an seinem Lastauto auf. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die Polizei geht den Umständen entsprechend von einer gezielten Tat aus. Die Täter müssen demnach mit einem größeren Transportfahrzeug zum Tatort gekommen sein, mit dem sie das Diebesgut später abtransportiert haben. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

