Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen und einer schwer verletzten Person. Während die Verkehrsteilnehmer an einer rot zeigenden Ampelanlage hielten, verwechselte eine 83-jährige Daimler Fahrerin das Brems- und Gaspedal ihres Pkw. Sie fuhr hierbei auf den vor ihr stehenden Fiat Panda eines 23-jährigen auf. Der Fiat wurde in der Folge auf den vor ihm stehenden Lkw eines 45-jährigen aufgeschoben. Eine 70-jährige Fußgängerin, welche sich zu diesem Zeitpunkt zwischen dem Fiat Panda und dem Lkw befand, wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Stuttgarter Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme stadteinwärts gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

