Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf Landesstraße 1107

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1107 zwischen Löchgau und Bietigheim-Bissingen ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Dacia-Lenkerin befuhr aus Richtung Bietigheim kommend die Landesstraße 1107. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48 Jahre alter Lkw-Lenker die Landesstraße 1107 aus Löchgau kommend in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet die 37-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte ihr Dacia frontal mit dem entgegenkommenden Lkw. Der 48-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, wodurch er mit seinem Gefährt ins Schlingern kam. Im weiteren Verlauf kippte sein Lkw auf die linke Fahrzeugseite und seine transportierte Ladung verteilte sich auf der Landesstraße. Die 37-Jähriger wurde durch den Verkehrsunfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 48-Jähriger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus und barg die tödlich verletze 37-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem musste der Lkw zunächst mit einem Spezialfahrzeug wieder aufgestellt und dessen Ladung abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beauftragte zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter. Die Landesstraße 1107 wurde während der Einsatzmaßnahmen vor Ort voll gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an, es wurden örtliche Umleitungen eingerichtet.

