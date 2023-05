Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Verkehrskontrolle endet in Ludwigsburg, Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend versucht, sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Die Fahrt endete schließlich etliche Kilometer entfernt.

Beamte des Polizeireviers in Mühlacker wurden am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam und wollten dieses einer Kontrolle unterziehen. Die Fahrzeuglenkerin hielt jedoch nicht an, sondern fuhr stattdessen mit ihrem weißen Skoda Kombi einfach davon. Es entwickelte sich sodann eine Verfolgungsfahrt durch mehrere Kommunen, bei welcher neben mehreren Streifenwagen auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war. Die Fahrzeuglenkerin steuerte ihr Auto von Mühlacker auf die Bundesstraße 35 in Richtung Bretten nach Knittlingen, weiter in Richtung Freudenstein, Zaisersweiher und Schützingen sowie Gündelbach und Ensingen. Auf der Bundesstraße 35 fuhr die Person hierbei mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit wobei es zu mehreren riskanten Überholvorgängen kam. Durch Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg konnte sie schließlich auf der Landstraße 1106 in der Kleinglattbacher Straße in Ensingen gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Offenbar befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Klinikum gebracht. Das Polizeirevier Mühlacker hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte der riskanten Fahrweise sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden.

